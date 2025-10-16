В Товузе найден мертвым мужчина, ранее признавшийся в убийстве жены
Как сообщалось ранее, Сабухи Гаджизаде опубликовал пост о том, что убил сегодня в Товузe свою жену Метанет Гаджизаде, после чего исчез.
По информации Qafqazinfo, тело 32-летнего Сабухи Гаджизаде было найдено повешенным на дереве в селе Эйюблу Товузского района.
Отмечается, что Сабухи Гаджизаде работал в Черногории. Он проработал там четыре месяца и только вчера вернулся в Азербайджан.
По имеющейся информации, у супругов было трое детей.
Читайте по теме:
376