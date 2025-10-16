Мерц призвал создать Европейскую фондовую биржу

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой создания общеевропейской фондовой биржи, чтобы укрепить позиции компаний из ЕС в условиях усиления соперничества с американскими и азиатскими конкурентами.

Об этом сообщает Bloomberg.

Мерц подчеркнул, что европейским предприятиям нужен «достаточно емкий и развитый рынок капитала» для оперативного привлечения инвестиций, необходимых для роста. Он выразил сожаление, что технологические компании, вроде BioNTech, предпочитают выходить на IPO в Нью-Йорке, а не в Европе.

Канцлер сослался на отчеты экс-премьеров Италии Марио Драги и Энрико Летта, в которых также подчеркивалась необходимость безотлагательных мер для увеличения конкурентоспособности и производительности европейских компаний.

«Это вопрос нашего будущего и того, останется ли Европа игроком в мировой экономике или превратится в игрушку в руках крупных центров в Азии и Америке», – заявил канцлер.

7 октября Мерц заявлял о снижении реальных доходов жителей Германии, объясняя это старением населения и дефицитом в сфере здравоохранения, который оценивается в миллиарды евро и, как ожидается, продолжит расти к 2026 году. Он не исключил возможности повышения некоторых взносов и частичной отмены льгот.

Источник: РИА Новости