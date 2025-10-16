Азербайджанские и китайские врачи провели историческую операцию - ФОТО

16 октября в рамках международного мероприятия «Роботизированный хирургический мост-2025», проходящего под девизом «Технологии не знают границ: мы объединяемся ради здоровья», произошло беспрецедентное инновационное событие в истории азербайджанского здравоохранения. Впервые азербайджанские и китайские хирурги провели дистанционную и одновременно роботизированную операцию пациенту.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, операция была проведена на реальном пациенте, находящемся в Национальном центре онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики. Операция проходила в Баку, однако и азербайджанская, и китайская хирургические бригады одновременно присоединились к операции и провели ее совместно благодаря международному технологическому мосту.

Выступая на мероприятии, проведенном перед операцией, заведующий отделом онкогинекологии Национального центра онкологии, доктор философии по медицине Шамистан Алиев отметил, что благодаря проводимой в последние годы политике границы между нами и другими государствами не создают препятствий при совместной работе в политической, экономической, культурной и других сферах, а, напротив, играют роль моста. Он продолжил свою мысль следующим образом: «Наша сегодняшняя встреча в Национальном центре онкологии - очень историческое и значимое событие для истории нашей медицины. Под руководством генерального директора Центра, академика Джамиля Алиева, налаживается международное сотрудничество с ведущими мировыми медицинскими центрами.

Кроме того, на прошлой неделе мы сделали еще один важный шаг и провели роботизированную операцию в режиме реального времени. Мы транслировали эту операцию в прямом эфире на экономическую зону Карабаха. Это имеет особое значение с точки зрения интеграции современных технологий во все регионы нашей страны. Сегодня мы являемся свидетелями еще одного исторического события. Надеюсь, что это событие станет началом новых идей, научного сотрудничества и будущих успехов».

Ведущий хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи Национального центра онкологии, ректор Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета (Сеченовский университет), профессор Азиз Алиев выступил с презентацией о деятельности Национального центра онкологии: «В Национальном центре онкологии применяются новейшие медицинские инновации, здесь впервые внедряются новейшие разработки. Здесь созданы все условия для оказания пациентам услуг высокого уровня, а лечение проводится в консультативном порядке. У нас заключены контракты со многими клиниками США, Европы и Турции. Мы сотрудничаем с ними и обмениваемся опытом в научной сфере».

Предоставляя информацию о медицинских услугах, оказанных в Национальном центре онкологии в 2020-2024 годах, он сообщил, что общее количество пациентов, прошедших лечение в этом медицинском учреждении, составило более 200 тыс., количество обращений - около 827 тыс. Было проведено более 39 тыс. операций. Число пациентов, прошедших лучевую терапию, составило свыше 14 тыс., число пациентов, прошедших химиотерапию, - 27 тыс., а оказано услуг химиотерапии - около 161 тыс.

Профессор, отметив, что рак легких является самым распространенным видом рака среди мужчин в Азербайджане, а рак молочной железы - среди женщин, отметил: «Мы постоянно внедряем новые инновации в лечение пациентов. Мы стараемся выявлять заболевание на ранней стадии и проводить успешные операции, чтобы не было необходимости в лучевой и химиотерапии. В центре для этого есть все условия».

Он отметил, что на сегодняшний день хирургами центра проведено более 15 роботизированных операций, а сегодня, впервые в истории нашей медицины, была проведена дистанционная одновременная операция с участием китайских хирургов: «Это событие станет началом нового этапа в применении роботизированных и дистанционно управляемых хирургических технологий в Азербайджане».

Вице-президент и член совета директоров китайской компании Harbin Sagebot Intelligent Medical Equipment Пинчуань Ву отметил, что представляемая им компания в основном работает с роботами и современными технологическими системами и уже через несколько лет после своего основания начала добиваться высоких результатов в области лапароскопии в мире: «Наша деятельность способствует развитию медицинских услуг в области урологии, гинекологии и общей хирургии. В результате сотрудничества Национальный центр онкологии также улучшит свои системы, что принесет пользу азербайджанскому народу. Благодаря этой деятельности у нас появится возможность решать проблемы не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Мы надеемся на продолжение нашей деятельности и сотрудничества с Национальным центром онкологии».

Заведующий отделом акушерства и гинекологии Первой клинической больницы Чунцинского медицинского университета, руководитель Китайского учебно-демонстрационного центра по клинической гинекологической хирургии с использованием робота Da Vinci, доктор медицинских наук Тань Цзуни выступил с презентацией о технических возможностях современных роботизированных хирургических систем и их применении в Китае.

Затем началась хирургическая операция. Ее провели заведующий отделением онкогинекологии Национального центра онкологии, доктор философии в области медицины Шамистан Алиев с азербайджанской стороны и профессор Люянь Гу из Онкологической больницы Харбинского медицинского университета с китайской стороны. Операция проводилась с использованием специальной роботизированной хирургической системы и высокоскоростной коммуникационной инфраструктуры. Эта система позволила специалистам двух стран общаться в режиме реального времени и синхронно проводить роботизированную операцию одному пациенту.

Главный врач Национального центра онкологии, главный онколог Министерства здравоохранения Азад Керимли сообщил журналистам, что операция, проведенная совместно на расстоянии в 7 тыс. километров, стала первым и историческим событием не только для системы здравоохранения страны, но и для региона в целом. По его словам, лапароскопические операции получили широкое распространение не только в Национальном центре онкологии, но и по всей республике. Подобная операция проводится в стране впервые: «Достижение этого успеха требует большого труда и ответственности. Тем не менее, наши хирурги взяли на себя эту ответственность и выполнили ее с большим успехом. Это дистанционно управляемая хирургическая операция. Здесь могли быть технические недочеты, могли возникнуть проблемы со связью. Однако никаких недочетов не было и операция 65-летней женщины была успешно завершена».

Отметим, что организаторами мероприятия являются Национальный центр онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, компания Harbin Sagebot Intelligent Medical Equipment Co. Ltd. (Китайская Народная Республика) и ООО Medical Technologies Ltd. Казахстана.

Это уникальное инновационное мероприятие станет важной исторической вехой с точки зрения внедрения инноваций в медицинскую сферу Азербайджана и расширения международного научного сотрудничества.