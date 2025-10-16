Французский министр узнал о своем назначении из телевизора

Необычный случай во французской политике: новый министр по сельским делам Мишель Фурнье признался, что узнал о своем назначении, просто смотря телевизор.

По его словам, новость о включении в состав второго правительства премьер-министра Габриэля Лекарню застала его врасплох вечером в воскресенье, сообщают французские СМИ.

Однако, как отмечают СМИ, радость министра может быть недолгой. Оппозиционные партии уже заявили о намерении добиваться отставки кабинета Лекарню, едва тот приступит к работе. В политических кругах не исключают, что нынешнее правительство может стать одним из самых кратковременных в истории Пятой республики.