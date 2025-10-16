 Заместитель премьер-министра Самир Шарифов встретился с делегацией ICAPP | 1news.az | Новости
Заместитель премьер-министра Самир Шарифов встретился с делегацией ICAPP

First News Media23:30 - 16 / 10 / 2025
16 октября заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов провел встречу с делегацией во главе с председателем Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) Чой Ый-Ёном.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече С. Шарифов отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев определил развитие отношений с азиатскими странами в качестве одного из основных приоритетов внешней политики. В этом контексте он подчеркнул, что наша страна реализует программы помощи для развивающихся государств, расположенных в регионе Азии и Океании, в особенности для малых островных стран.

Заместитель премьер-министра, рассказав о вкладе партии «Ени Азербайджан», являющейся с 2009 года членом Постоянного комитета ICAPP, в деятельность организации, отметил, что за прошедший период партия принимала участие в ряде крупных мероприятий ICAPP, в том числе успешно провела 7-ю Генеральную ассамблею.

В этом контексте отмечалось значение 4-го заседания Азиатского культурного совета ICAPP на тему «От национального многообразия к глобальной солидарности: роль культуры в новом миропорядке», которое состоится завтра в Баку.

Подчеркивалось, что посредством активного участия в инициативах ICAPP Азербайджан вносит вклад в укрепление политического диалога в Азии, продвижение мира, стабильности и устойчивого развития.

С. Шарифов также подробно проинформировал о том, что наша страна в 2020 году освободила территории, находившиеся почти 30 лет под оккупацией Армении, восстановила свою территориальную целостность и суверенитет, а в настоящее время на освобожденных территориях ведутся большие созидательные и восстановительные работы.

В этом контексте отмечалось, что Азербайджан борется с последствиями армянской оккупации, устранение которых требует больших финансовых средств. Ущерб, нанесенный Азербайджану в результате агрессии Армении, оценивается в 150 млрд долларов США.

Несмотря на это, он подчеркнул, что именно Азербайджан, как миролюбивая страна, предложил Армении подписать мирное соглашение, и обратил внимание на то, что 8 августа в Вашингтоне была достигнута историческая договоренность об установлении мира между двумя странами.

