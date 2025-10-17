Ягуб Хушьяр: «Участие бизнесменов из Тебриза в восстановительных работах в Карабахе находится в стадии обсуждения»
Участие бизнесменов из Тебриза в восстановительных работах в Карабахе находится в стадии обсуждения.
Как передает корреспондент 1news.az, об этом сообщил журналистам мэр иранского города Тебриз Ягуб Хушьяр в ходе «III Азербайджанского Национального Градостроительного Форума».
По его словам, предприниматели из Тебриза проявляют значительный интерес к процессам восстановления и благоустройства, реализуемым в Карабахе.
«В этой области уже налажена координация, и в будущем участие может быть расширено. Привлечение тебризских бизнесменов к проектам по благоустройству, а также к образовательным и инфраструктурным инициативам в Карабахе является закономерным и получает поддержку на государственном уровне», - отметил мэр.
Он также подчеркнул, что такое сотрудничество способствует сближению не только городов, но и народов.