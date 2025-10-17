 Ильхам Алиев направил обращение участникам 4-го заседания Азиатского культурного совета ICAPP | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев направил обращение участникам 4-го заседания Азиатского культурного совета ICAPP

14:42 - Сегодня
Ильхам Алиев направил обращение участникам 4-го заседания Азиатского культурного совета ICAPP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 4-го заседания Азиатского культурного совета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники мероприятия!

Сердечно приветствую вас на 4-м заседании Азиатского совета по культуре Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему «От национального разнообразия к глобальной солидарности: роль культуры в новом миропорядке».

Азиатский континент благодаря богатому культурному наследию, историческому разнообразию и потенциалу динамичного развития обладает широкими возможностями для продвижения процессов глобальной трансформации. Политические партии, представляющие народы этого региона, играют большую роль не только в защите национально-культурных ценностей, но и в поощрении международного сотрудничества, взаимного уважения и межцивилизационного взаимопонимания.

Азиатский совет по культуре ICAPP является важной платформой для раскрытия потенциала континента в области межкультурного диалога. Центральная тема нынешнего заседания Азиатского совета по культуре совпадает с наиболее актуальными приоритетами человечества и служит построению нового миропорядка на основах гуманности и инклюзивности.

На протяжении всей истории Азербайджан был уникальным местом слияния различных цивилизаций, где в условиях взаимовлияния формировались культуры, религии и традиции. Совместное проживание представителей всех религий и этнических групп в условиях взаимного уважения, доверия и мира сыграло важную роль в общественно-политическом развитии нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Сохранение традиций мультикультурализма и толерантности является неотъемлемой частью социально-культурных основ азербайджанского общества и одним из основных направлений государственной политики.

Азербайджан в то же время продвигает гармоничные отношения между различными культурами на международной арене, постоянно выдвигая ряд инициатив, основанных на межцивилизационном диалоге.

Традиционно проводимый в Азербайджане Всемирный форум по межкультурному диалогу стал важной платформой, поддерживающей международные инициативы, направленные на укрепление мира посредством культуры.

В современную эпоху человечество переживает глубокую трансформацию, существующий миропорядок подвергается испытаниям многочисленными вызовами, такими как вооруженные конфликты, экологические кризисы и социально-экономическое неравенство. В этих условиях культура выступает в качестве незаменимого фактора, объединяющего людей и общества вокруг высших человеческих ценностей и способствующего социальной интеграции. Наряду с сохранением национальных традиций, открытость к диалогу и взаимопониманию также обусловливает коллективное формирование общего будущего в современных международных отношениях. Таким образом, культура становится важным инструментом, способствующим глобальной стабильности.

Проведение Азербайджаном в ноябре прошлого года такого престижного международного мероприятия, как COP29, вновь подтвердило роль нашей страны как центра глобального диалога, сотрудничества и консенсуса.

Равно как борьба с изменением климата требует усилий всего человечества, так и сохранение международного мира, культурного взаимопонимания и глобальной солидарности диктует необходимость коллективных обязательств. Оба вызова побуждают страны к действиям, основанным на принципах глобальной ответственности и коллективного обязательства.

Уверен, что организованное в нашей стране 4-е заседание Совета придаст новый импульс дальнейшему укреплению традиций диалога между народами в Азии и за ее пределами, а также глобальной культурной интеграции.

Убежден, что предстоящие обсуждения и решения, которые будут приняты на этом заседании, обогатят глобальный диалог, донесут до международной общественности послание солидарности и единства, еще больше укрепят дружественные отношения и сотрудничество между нашими народами и странами.

Передаю вам наилучшие пожелания и желаю успехов в работе мероприятия».

