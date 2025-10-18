 В Азербайджанской Армии прошли мероприятия, посвященные Дню восстановления государственной независимости - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В Азербайджанской Армии прошли мероприятия, посвященные Дню восстановления государственной независимости - ФОТО - ВИДЕО

First News Media21:22 - Сегодня
В Азербайджанской Армии прошли мероприятия, посвященные Дню восстановления государственной независимости - ФОТО - ВИДЕО

18 октября, в День восстановления государственной независимости, в Азербайджанской Армии прошёл ряд мероприятий.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Министерства обороны, в ходе мероприятий минутой молчания была почтена память Общенационального Лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, отдавших свои жизни за независимость и суверенитет Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступавшие говорили о беспримерных заслугах Великого Лидера Гейдара Алиева в становлении и развитии современного Азербайджанского государства, об историческом значении предпринятых им решительных шагов по сохранению нашей независимости.

Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев подчеркнул, что в результате успешного продолжения стратегического курса Общенационального Лидера по восходящей линии, с учётом реалий современной эпохи, наша независимость ещё более укрепилась, полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет. До участников мероприятия было доведено, что благодаря дальновидной и мудрой политике Президента Ильхама Алиева в Азербайджане обеспечено устойчивое развитие, сохранены принципы светскости, а наша страна имеет голос и влияние в международном сообществе.

В рамках мероприятий были представлены документальные фильмы, видеоролики и художественные композиции на тему патриотизма, а также были посещены могилы наших шехидов и исторические музеи.

Поделиться:
236

Актуально

Мнение

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной ...

Политика

Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности

Xроника

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии административного офиса посольства ...

Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО

Политика

В Азербайджанской Армии прошли мероприятия, посвященные Дню восстановления государственной независимости - ФОТО - ВИДЕО

Назначен новый первый зампредседателя ANAMA

Министр обороны Азербайджана встретился с командующим Центральным командованием США - ВИДЕО

Азербайджанские военнослужащие прошли курс повышения квалификации в Турции

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Рамиз Мехтиев будет исключен из партии «Ени Азербайджан»

Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности

Милли Меджлис утвердил требование водительского удостоверения для управления мопедом

Как был раскрыт заговор Рамиза Мехтиева? - ПОДРОБНОСТИ «дела Мехтиева»

Последние новости

В США и Европе проходят митинги под девизом "Нет королям"

Сегодня, 22:06

Нетаньяху: КПП "Рафах" не откроют "до дальнейшего уведомления"

Сегодня, 21:41

В Азербайджанской Армии прошли мероприятия, посвященные Дню восстановления государственной независимости - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 21:22

Назначен новый первый зампредседателя ANAMA

Сегодня, 21:04

Лидер ТРСК поздравил Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости

Сегодня, 20:45

Глава МИД Ирана провел переговоры представителям США и МАГАТЭ

Сегодня, 20:35

Пашинян отбудет в Ватикан в рабочим визитом

Сегодня, 20:18

Трамп: шатдаун дал возможность свернуть программы демократов

Сегодня, 19:57

Министр обороны Азербайджана встретился с командующим Центральным командованием США - ВИДЕО

Сегодня, 19:38

Хуситы задержали несколько сотрудников ООН

Сегодня, 19:28

Азербайджанские военнослужащие прошли курс повышения квалификации в Турции

Сегодня, 19:12

Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

Сегодня, 19:03

Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому и устойчивому миру для Украины.

Сегодня, 18:53

Президент Ильхам Алиев принял командующего Центральным командованием США - ФОТО

Сегодня, 18:43

Состоялся запуск маршрута мультимодальных грузоперевозок из Китая в Азербайджан

Сегодня, 18:36

Сагиба Гафарова примет участие в 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза

Сегодня, 18:22

В Грузии у экс-чиновников изъяли более семи миллионов долларов

Сегодня, 18:11

На Солнце произошла пятая за день вспышка

Сегодня, 17:52

Эстония поздравила Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости

Сегодня, 17:33

Папа Римский предложил провести переговоры по Украине в Ватикане

Сегодня, 17:15
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10