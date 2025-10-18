В Азербайджанской Армии прошли мероприятия, посвященные Дню восстановления государственной независимости - ФОТО - ВИДЕО

18 октября, в День восстановления государственной независимости, в Азербайджанской Армии прошёл ряд мероприятий.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Министерства обороны, в ходе мероприятий минутой молчания была почтена память Общенационального Лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, отдавших свои жизни за независимость и суверенитет Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступавшие говорили о беспримерных заслугах Великого Лидера Гейдара Алиева в становлении и развитии современного Азербайджанского государства, об историческом значении предпринятых им решительных шагов по сохранению нашей независимости.

Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев подчеркнул, что в результате успешного продолжения стратегического курса Общенационального Лидера по восходящей линии, с учётом реалий современной эпохи, наша независимость ещё более укрепилась, полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет. До участников мероприятия было доведено, что благодаря дальновидной и мудрой политике Президента Ильхама Алиева в Азербайджане обеспечено устойчивое развитие, сохранены принципы светскости, а наша страна имеет голос и влияние в международном сообществе.

В рамках мероприятий были представлены документальные фильмы, видеоролики и художественные композиции на тему патриотизма, а также были посещены могилы наших шехидов и исторические музеи.