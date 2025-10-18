Австрия одобрит санкции против России

Австрия решила не препятствовать принятию нового пакета санкций ЕС против России, хотя ранее выдвигала требования касательно дел Raiffeisen Bank International (RBI), сообщает Reuters.

«Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник», — приводит агентство цитату из заявления Министерства иностранных дел страны.

Вена ранее просила, чтобы Евросоюз отменил санкции в отношении компании Rasperia Trading: тогда бы RBI получил пакет акций (24%) строительной компании Strabag, которым владеет подсанкционная компания.

Как сообщал Reuters, Rasperia ранее была подконтрольна Олегу Дерипаске. Он полностью продал фирму, включая акции Strabag.