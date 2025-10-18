 Вулкан на Гавайях выбросил лаву на рекордную высоту - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Вулкан на Гавайях выбросил лаву на рекордную высоту - ВИДЕО

First News Media23:48 - 18 / 10 / 2025
Вулкан Килауэ на Гавайях выбросил фонтан лавы на рекордную высоту более 450 метров.

Об этом сообщило Hawaii News со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным Геологической службы США, извержение из южного кратера началось около 20:50 по местному времени и быстро нарастало.

«В 22:11 Геологическая служба США сообщила о рекордно высоких фонтанах для этого извержения — на высоте почти 1500 футов (457 метров)», — говорится в материале.

Это был самый высокий одиночный фонтан и самая высокая пара фонтанов, наблюдавшихся во время этого извержения, отмечает издание.

Столб газа над фонтанами достигал высоты более 16 тыс. футов (4876 метров) над уровнем земли.

Килауэа — один из самых активных вулканов на планете. Он расположен примерно в 320 км от Гонолулу, крупнейшего города штата.

Источник: Gazeta.ru

