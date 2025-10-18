Во многих крупных городах США и Европы в субботу проходят многотысячные митинги под девизом "Нет королям" (No Kings) в ответ на так называемое "злоупотребление властью со стороны президента Дональда Трампа".

Как сообщают зарубежные СМИ, в частности, несколько сотен человек в Мадриде скандировали лозунги и держали плакаты на митинге, организованном организацией «Демократы за рубежом».

Несколько сотен человек также собрались в центре Парижа в поддержку движения «Нет королям». Аналогичные демонстрации прошли также в Берлине, Лиссабоне, Риме и других городах.

Протестами в США управляет коалиция организаций, включая Американский союз защиты гражданских свобод, Individible, 50501 и другие. Недовольство активистов вызывает политика Трампа в отношении иммиграции и ввод войск Нацгвардии в американские города.