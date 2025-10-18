Митингующие в Тбилиси выполнили требование полиции

Участники антиправительственного митинга в Тбилиси у здания парламента освободили проезжую часть проспекта Руставели.

Они сделали это после того, как МВД сделало им предупреждение и дало 15 минут на открытие автомобильного движения. Об этом сообщает грузинский телеканал "Имеди".

Парламент Грузии 16 октября принял поправки к административному и уголовному кодексам. Теперь участнику акции протеста, которая умещается в отведенной для пешеходов зоне, за перекрытие проезжей части дороги положен арест сроком на 15 дней. Аналогичное наказание предусмотрено, если демонстрант скрывает лицо под маской, имеет при себе слезоточивые или отравляющие вещества. В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, при наличии оружия или пиротехники предусматривается арест на 60 суток. Повторное нарушение влечет за собой лишение свободы сроком на один год.

Источник: ТАСС