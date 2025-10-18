Лидер ТРСК поздравил Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар поздравил Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в субботней публикации лидера Северного Кипра в соцсетях говорится: «Искренне поздравляю дружественный Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости. Передаю моему дорогому брату Президенту Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу любовь, приветствия и поздравления народа Турецкого Кипра».