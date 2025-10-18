Зеленский: Трамп не дал четкого ответа на просьбу передать Киеву Tomahawk
Зеленский заявил, что Трамп не дал однозначного ответа на вопрос о возможной передаче Украине ракет Tomahawk.
“Трамп не сказал ‘нет’, но он и не сказал ‘да’”, - сказал украинский президент.
“Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты передадут нам Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем”, — добавил он.
Напомним, западные СМИ писали, что Трамп вполне однозначно отказал Украине в "Томагавках".
