 Зеленский: Трамп не дал четкого ответа на просьбу передать Киеву Tomahawk | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Зеленский: Трамп не дал четкого ответа на просьбу передать Киеву Tomahawk

First News Media22:42 - 18 / 10 / 2025
Зеленский: Трамп не дал четкого ответа на просьбу передать Киеву Tomahawk

Зеленский заявил, что Трамп не дал однозначного ответа на вопрос о возможной передаче Украине ракет Tomahawk.

“Трамп не сказал ‘нет’, но он и не сказал ‘да’”, - сказал украинский президент.

“Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты передадут нам Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем”, — добавил он.

Напомним, западные СМИ писали, что Трамп вполне однозначно отказал Украине в "Томагавках".

Источник: Страна

Поделиться:
773

Актуально

Мнение

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной ...

Политика

Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности

Xроника

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии административного офиса посольства ...

Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО

В мире

Обнаружена самая протяженная тропа динозавров в Европе

Вулкан на Гавайях выбросил лаву на рекордную высоту - ВИДЕО

Трамп заявил об уничтожении лодки, использовавшейся для перевозки наркотиков

Австрия одобрит санкции против России

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Сына Каддафи отпустили под залог в $11 млн долларов

Граждане тюркских стран смогут работать в Турции и без ее гражданства

На 80-м году жизни скончалась звезда «Крестного отца» Дайан Китон

Нетаньяху объявил о победе Израиля

Последние новости

Обнаружена самая протяженная тропа динозавров в Европе

Сегодня, 00:00

Вулкан на Гавайях выбросил лаву на рекордную высоту - ВИДЕО

18 / 10 / 2025, 23:48

Трамп заявил об уничтожении лодки, использовавшейся для перевозки наркотиков

18 / 10 / 2025, 23:32

АПА: Рамиз Мехтиев — анатомия неблагодарности и предательства: кто входил в его план?

18 / 10 / 2025, 23:20

Австрия одобрит санкции против России

18 / 10 / 2025, 23:06

Зеленский: Трамп не дал четкого ответа на просьбу передать Киеву Tomahawk

18 / 10 / 2025, 22:42

Митингующие в Тбилиси выполнили требование полиции

18 / 10 / 2025, 22:25

В США и Европе проходят митинги под девизом "Нет королям"

18 / 10 / 2025, 22:06

Нетаньяху: КПП "Рафах" не откроют "до дальнейшего уведомления"

18 / 10 / 2025, 21:41

В Азербайджанской Армии прошли мероприятия, посвященные Дню восстановления государственной независимости - ФОТО - ВИДЕО

18 / 10 / 2025, 21:22

Назначен новый первый зампредседателя ANAMA

18 / 10 / 2025, 21:04

Лидер ТРСК поздравил Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости

18 / 10 / 2025, 20:45

Глава МИД Ирана провел переговоры представителям США и МАГАТЭ

18 / 10 / 2025, 20:35

Пашинян отбудет в Ватикан в рабочим визитом

18 / 10 / 2025, 20:18

Трамп: шатдаун дал возможность свернуть программы демократов

18 / 10 / 2025, 19:57

Министр обороны Азербайджана встретился с командующим Центральным командованием США - ВИДЕО

18 / 10 / 2025, 19:38

Хуситы задержали несколько сотрудников ООН

18 / 10 / 2025, 19:28

Азербайджанские военнослужащие прошли курс повышения квалификации в Турции

18 / 10 / 2025, 19:12

Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

18 / 10 / 2025, 19:03

Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому и устойчивому миру для Украины.

18 / 10 / 2025, 18:53
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10