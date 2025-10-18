Новостное агентство АПА опубликовало материал, посвящённый теме предательства в действиях Рамиза Мехтиева, а также анализу круга лиц, входивших в его планы и поддерживавших его политику.

В материале подробно рассматриваются аспекты политической деятельности и личных амбиций Рамиза Мехтиева, а также дается оценка его поступкам и ближайшему окружению.

Мы предлагаем эту статью вниманию наших читателей в полном объёме и без каких-либо изменений.

Президент Ильхам Алиев государственный деятель, который глубоко уважает ценности, традиции и наследие политической истории Азербайджана.

Он всегда с уважением относился к общественно-политическим деятелям и влиятельным личностям, которые боролись за интересы государства и народа в период независимости, а также к лицам, входившим в команду великого лидера Гейдара Алиева — человека, имеющего исключительные заслуги в восстановлении государственной независимости Азербайджана и обеспечении развития страны в последующий период, несмотря на тяжёлые и сложные времена.

Ильхам Алиев продолжил руководить страной вместе со значительной частью членов команды великого лидера, обеспечив им условия продолжительно находиться во власти. Когда наступало время, эти лица были удостоены высоких государственных наград и с почестями отправлены на пенсию. К примеру, бывший премьер-министр Артур Расизаде был награждён орденами «Истиглал», «Шохрат» и «Шараф». Ильхам Алиев не забывал Артура Расизаде и его заслуги, даже когда тот находился на пенсии, оценив его преданность азербайджанскому государству высшим государственным орденом. В этом году Президент Алиев лично вручил Артуру Расизаде орден «Гейдар Алиев», высоко оценив его как своего преданного друга и друга великого лидера. Точно также заместители премьер-министра Эльчин Эфендиев, Абид Шарифов, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов и другие чиновники не остались без внимания, и были награждены высшими государственными наградами и с почестями отправлены на пенсию.

Недостатки и ошибки прощаются, неблагодарность и предательство — нет!

Правда, у ответственных лиц и других чиновников были определённые недочеты, ошибки и промахи, такое бывает в любом деле. Если это не представляет угрозы государству и не попирает интересы общества, то такие вещи можно простить, пройти мимо, пойти на уступки, и в некоторых случаях глава государства так и поступал. Для Президента Ильхама Алиева главным принципом всегда было преданно служить государству и государственности, уважать политическое наследие.

Несомненно, продолжительный период политической власти запоминается не только теми, кто предан и служил принципам государственности. За это время были и те, кто предал государство, политическую власть и доверие Президента Ильхама Алиева. Среди них были неблагодарные чиновники и политики, которые нанесли государству значительный ущерб, создали угрозу его политическим и экономическим основам, принимали участие в различных сценариях государственного переворота.

Власть и спецслужбы Азербайджана за последние 22 года неднократно разоблачали попытки государственного переворота и планы насильственного захвата власти. В разное время мы были свидетелями того, как некоторые чиновники, которым следовало бы быть благодарными великому лидеру и Президенту Ильхаму Алиеву за свою политическую судьбу, обращались за помощью к чужим странам.

Аббас Аббасов — неблагодарный соратник

Например, бывший первый заместитель премьер-министра Аббас Аббасов может считаться «ярким» представителем этой категории. Он также был освобождён от должности в 2006 году, награждён орденом «Истиглал» и с уважением отправлен на пенсию.

Можно было бы подумать, что после этого он займется научной деятельностью, бизнесом или будет наслаждаться жизнью в кругу семьи с внуками. Однако Аббас Аббасов впал в страсть к власти и начал искать удачу в других столицах.

Стоит вспомнить планы по попытке государственного переворота в Азербайджане в 2013 году. Тогда в России был создан «Союз миллиардеров», в который вовлекли азербайджанских бизнесменов, установили связи с политической оппозицией Азербайджана. Немного ранее был создан «Форум интеллигенции», однако вскоре некоторые из его участников поняли суть происходящего. Хотя форум заявлял о намерении обсуждать общественные проблемы, отдельные члены начали делать политические заявления, что привело к отдалению других. В итоге часть этих людей и радикальная оппозиция объединились в пророссийскую организацию под названием «Национальный совет». После президентских выборов это объединение даже направило письмо президенту России, что широко освещалось в СМИ. В этой авантюре главным лицом был выдвинут Рустам Ибрагимбеков, якобы единый кандидат от «Национального совета», но всем было ясно, что за кулисами дирижировал Аббас Аббасов. Он использовал свои старые связи в Азербайджане, а в России пытался оказывать давление на дипломатов, бизнесменов и представителей диаспоры, которые не разделяли его политические взгляды.

Некоторые азербайджанские дипломаты, работающие за рубежом, сообщали, что Аббас Аббасов даже посещал российские рынки с целью вовлечь азербайджанцев в этот процесс. После этих заявлений Рамиз Мехтиев запретил дипломатам выступать в СМИ, а Эльмар Мамедъяров отстранил их из системы МИД. Однако тогда этот план провалился: народ не поддался на авантюры с севера и не поддержал политических спекулянтов. После этого Аббас Аббасов исчез, перестал появляться в эфире. Позже выяснилось, что он устроился на работу к миллиардеру Тельману Исмаилову, где встречал и провожал гостей, то есть выполнял обязанности лакея, был чем-то вроде адъютанта.

Вскоре после всей этой авантюры, в 2013 году, президент России Владимир Путин посетил Азербайджан, и в ходе переговоров всем этим вопросам была поставлена точка. К слову, Аббас Аббасов до сих пор не может приехать в Азербайджан — он даже не смог участвовать в похоронах своей тещи армянского происхождения.

Еще одно имя, пляшущее под северный ветер - Рамиз Мехтиев

Еще одним чиновником, чьи политические убеждения были подхвачены северным ветром, стал Рамиз Мехтиев. Не секрет, что азербайджанская общественность также хорошо знает, что деятельность Мехтиева и его ближайшего окружения нанесла большой ущерб Азербайджану.

Этот бюрократ, который всей своей политической карьерой и политическим существованием обязан великому лидеру Гейдару Алиеву, еще в 1980-е годы, воспользовавшись его отъездом из Азербайджана в Москву и решением проблем, которые армяне создавали для Азербайджана, удалял из Баку в провинции людей, отличавшихся близостью и преданностью к лидеру.

После возвращения Гейдара Алиева к власти, Мехтиев предстал перед ним с жалким видом и попросил прощения. Но «тот, кто предает один раз, предаст всегда!» Еще в период правления великого лидера пресса писала, что Рамиз Мехтиев собрал вокруг себя ряд личностей, которые обсуждали стремление к власти. В то время Рамиз Мехтиев смог выбраться «сухим из воды», принеся в жертву часть тех, кто когда-то обидел его. Рамиз Мехтиев никогда не отказывался от возможности показать свою властную силу и покарать непокорных.

Через депутатов, ученых, которых он собрал вокруг себя, пытался представить себя “идеологом”, “политиком”, “государственным деятелем”, “философом”, но Рамизу Мехтиеву так и не удалось этого добиться. Он был лишь исполнителем, бюрократом, «копипастером», авторами книг которого были ряд ученых, дилетантом, при случае повторяющий заученные у Макиавелли 3-4 фразы, эмиссаром, радующимся звонкам из России.

Рамиз Мехтиев всегда был чиновником, использовавшим мелкие интриги, сплетни, шантаж и клевету. Он постоянно пытался удержать радикальную политическую оппозицию на плаву, чтобы показать потребность в себе и в своей сети, заказывая негативные статьи в оппозиционной прессе в адрес великого лидера и Президента Ильхама Алиева.

Рамиз Мехтиев создал условия для существования оппозиции, собрав ее остатки, распавшиеся после 2003 года. Из этих подконтрольных ему оппозиционеров Рамиз Мехтиев время от времени формировал образ “депутата”, руководителей СМИ, глав НПО, и «работающего чиновника, нейтрализующего оппозицию».

Предел Рамиза Мехтиева

К 2017-2018 годам игры Рамиза Мехтиева стали приобретать регулярный характер. Впереди стояла большая цель-освобождение азербайджанских земель от оккупации и процесс восстановления суверенитета. Наблюдать за этим процессом с пророссийскими настроениями, в которых до сих пор проявлялась терпимость, было невозможно. В целом, любой аналитик, внимательно следящий за политической карьерой и политическими ходами Ильхама Алиева, видит, что глава государства не включает в какой-либо стратегически важный для государства процесс тех, кому не доверяет.

В этот раз он поступил так же. Верный своему характеру и политическим принципам, президент Алиев с почестями уволил Рамиза Мехтиева с поста главы Администрации президента в 2019 году. Несмотря на все проблемы, которые он создал во время своего пребывания на посту главы Администрации Президента, и его недостатки, ему дали еще один шанс в преклонном возрасте - он был назначен президентом НАНА. Было учтено, что он занимал один из важных постов в команде Гейдара Алиева, и предполагалось, что остаток своей жизни он проведет комфортно.

Политиканство Рамиза Мехтиева в НАНА

Рамиз Мехтиев создал в НАНА очередное «очаг» взяточничества и интриг. На протяжении всей своей истории это научное учреждение еще не было столько окутано интригами и взяточничеством, как в период руководства Рамиза Мехтиева. Когда Рамиз Мехтиев получил назначение в НАНА в 2019 году, он также забрал с собой в академию Эльдара Амирова - одного из своих помощников в Администрации Президента (по некоторым сообщениям, он является автором ряда работ, статей Р.Мехтиева). Р.Мехтиев назначил его начальником секретариата президента НАНА. Однако Уставом НАНА подобная структура не предусмотрена. Рамиз Мехтиев сразу же создал для себя “секретариат” и развернул политическую деятельность в НАНА, превратив сайт учреждения в источник распространения политических заявлений. Все институты НАНА потребовали его отставки, и ему пришлось уйти с поста президента НАНА в 2022 году.

Рамиз Мехтиев был отстранен от должности, но не ушел из НАНА. Стало известно, что Рамиз Мехтиев, отставка которого была принята на общем собрании НАНА 22 февраля 2022 года, 17 марта объявился в академии. В заявлении НАНА говорилось, что он явился в здание, чтобы забрать свои личные вещи. Однако впоследствии выяснилось, что Рамиз Мехтиев провел встречу в академии, в частности, в кабинете президента Академии, с представителями из России - помощником президента Российской Академии наук.

Последняя измена Рамиза Мехтиева

Известно, что Рамиз Мехтиев в последние годы «плясал под северный ветер». В целом, активизация членов агентурной сети Москвы в разное время - не новость для Азербайджана. Мехтиев, воспользовавшись недавней политической напряженностью между Азербайджаном и Россией, вновь предложил свои услуги. По имеющимся данным, он хотел заручиться поддержкой своего руководства в плане насильственного захвата государственной власти. Он даже поделился своими планами после «переворота», которые он «реализует». План предполагал формирование Государственного Совета (снова Совет!), связанного с созданием переходного правительства во главе с Мехтиевым. Но Рамиза Мехтиева не спасла даже та сторона, на помощь которой он рассчитывал в измене своему государству.

Восхваляемый некоторыми льстецами «госчиновник» не учел, что Азербайджан в лице Ильхама Алиева находится в пике политической власти, и что к нему питают большое уважение мировые лидеры.

«Великий стратег» депутата Эльшана Мусаева так и не смог извлечь уроки из горькой судьбы Аббаса Аббасова.

Служба госбезопасности незамедлительно приступила к расследованию. Рамизу Мехтиеву были предъявлены обвинения по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем) УК АР. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца. Расследование продолжается.

Кто состоит в сети Рамиза Мехтиева?

Арест Рамиза Мехтиева - четкое послание его окружению и тем, кто поддерживает его амбиции. Среди тех, кто был в ближайшем окружении Рамиза Мехтиева и слыл его единомышленником, были экс-глава МИД Эльмар Мамедьяров, экс-начальник отдела Администрации Президента Али Гасанов, экс-министр культуры Абульфаз Гараев, бывший активист молодежной организации ПНФА Азер Гасымов, считавший себя “большевиком власти”, экс-министр национальной безопасности Эльдар Махмудов и его кум Джахангир Гаджиев, переводивший деньги в Абхазию для определенных целей, и другие члены этой коварной сети должны покаяться и принести присягу на верность в соответствующем месте.

Конечно, “черная касса” Рамиза Мехтиева - Зия Мамедов не должен оставаться в стороне. Кстати, роскошная вилла, построенная Зией Мамедовым для Мехтиева в Гейчайе, до сих пор возвышается на своем месте. Результатом этих близких связей стало то, что, когда Рамиз Мехтиев перешел в НАНА, во главе его преданных сторонников стал брат Зии Мамедова, бывший депутат Эльтон Мамедов. Эльтон Мамедов был назначен директором ООО "Парк высоких технологий" НАНА и был одним из двух главных лиц, занимавшихся внедрением схемы взяток для Рамиза Мехтиева.

В шайке Рамиза Мехтиева был и Кямал Алиев, отстраненный из судебной системы за “Тертерское дело”. Рамиз Мехтиев не оставил без работы исполнителя его поручений Кямала Алиева, назначив его на должность заведующего юридическим отделом Академии.

Брат зятя бывшего главы АП Фикрет Алиев был назначен начальником Управления делами. По имеющимся данным, через Эльтона Мамедова Зия Мамедов также находился в постоянном контакте с Мехтиевым. Захид Орудж, пытавшийся создать у Рамиза Мехтиева образ «государственного человека» и называющий его своим «отцом», Малахат Ибрагимгызы и другие депутаты, а также ряд чиновников отдельных структур, считающие Мехтиева «великой личностью», должны знать, что конец неблагодарности, предательства становится плачевным.

Аднан Ахмедзаде и Рамиз Мехтиев

Еще один примечательный момент заключается в том, что разоблачение политических планов и предательства Рамиза Мехтиева совпало по времени с экономической диверсией, совершённой Аднаном Ахмедзаде.

Своими действиями Аднан Ахмедзаде вывел из строя основную экспортную продукцию Азербайджана — нефть, транспортные трубопроводы, танкеры и заводы, нанеся стране серьёзный финансовый и экономический ущерб. Самое главное — он попытался подорвать доверие к Азербайджану на международной арене. Следствию ещё предстоит точно установить: сделал ли он это из корыстных побуждений или же это была целенаправленная диверсия.

Рамиз Мехтиев же разрабатывал политические диверсионные планы и пытался реализовать их.Совпадение этих диверсий по времени может быть не случайным. В любом случае, соответствующие органы проведут тщательное расследование и раскроют истину.

Исключён из Совета Безопасности, почётные звания тоже будут отозваны

Рамиз Мехтиев освобождён от членства в Совете Безопасности Азербайджанской Республики.

По информации АПА, он также будет лишён высоких государственных наград. Не вызывает сомнений, что его исключат из состава действительных членов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и из рядов партии «Ени Азербайджан» (ПЕА). Естественно, ни НАНА, ни ПЕА не будут держать в своих рядах человека, обвинённого в государственной измене.

Рамиз Мехтиев мог бы завершить свою жизнь как человек, обладавший высокими государственными наградами, долгое время проработавший в бюрократической системе, даже если и не сумел завоевать звание интеллигента, к которому стремился всю жизнь — как академик и функционер правящей партии. Его семья, дети и близкие могли бы продолжать жить под покровительством, дарованным им Президентом Азербайджана.

Но Рамиз Мехтиев выбрал иное — войти в историю как человек, обвинённый в измене государству, лишённый всех званий и титулов, как предатель азербайджанского государства и Лидера Победы своего народа — и таким образом уйти из жизни.

Все будут разоблачены!

Во всём этом есть одна истина: все члены этой сети, как видимые, так и скрытые, будут разоблачены. Но для них было бы разумнее самостоятельно обратиться в соответствующие органы и начать сотрудничество со следствием.

С другой стороны, поскольку деятельность, намерения и действия многих из них уже известны, они не должны забывать, что двери раскаяния всё ещё открыты.