Трамп: шатдаун дал возможность свернуть программы демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что временное прекращение работы правительства (шатдаун) дало его администрации возможность навсегда свернуть программы демократов, с которыми не согласна Республиканская партия.

"Мы сворачиваем программы демократов, которых мы не хотели. Они (демократы – ред.) совершили ошибку - они не поняли, что это дает мне право сокращать программы, которых республиканцы никогда не хотели. <...> И мы занимаемся этим, мы сокращаем их на постоянной основе", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox Business.

Источник: ТАСС