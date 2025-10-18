Пашинян отбудет в Ватикан в рабочим визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18-20 октября будет находиться в Ватикане с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, 19 октября премьер-министр будет присутствовать на церемонии канонизации архиепископа Игнатия Малояна и шести других святых на площади Святого Петра, которую проведет Папа Римский Лев XIV.

Запланирована частная встреча Пашиняна с Понтификом, а также с госсекретарем Святого Престола Пьетро Паролином.

Источник: Новости-Армения