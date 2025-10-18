Глава МИД Ирана провел переговоры представителям США и МАГАТЭ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел переговоры с представителями США и Международного агентства по атомной энергии по ядерному вопросу при участии главы МИД Египта Бадра Абдель Аты.

Как передает Report со ссылкой на Tehran Times, об этом говорится в сообщении египетского внешнеполитического ведомства.

Он сообщил, что состоялся телефонный разговор между главой МИД Ирана Арагчи, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.

По данным ведомства, в ходе этих телефонных разговоров Абдель Аты подчеркнул необходимость подготовки условий для возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном с целью достижения всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной проблеме.

Pанее Арагчи подчеркивал, что суверенные права Ирана не подлежат обсуждению и страна не позволит оказывать на нее политическое давление.

Глава МИД Ирана пояснил, что Иран, как государство, подписавшее Договор о нераспространении ядерного оружия, отныне будет связан только своими правами и обязательствами по этому соглашению. Оно, по его словам, не включает каких-либо ограничений в отношении масштабов иранской ядерной программы, а сотрудничество с МАГАТЭ будет осуществляться только в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях и в соответствии с недавно принятым законом Исламского консультативного совета Ирана.