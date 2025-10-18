Трамп заявил об уничтожении лодки, использовавшейся для перевозки наркотиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли у побережья Венесуэлы удар по очередной лодке, использовавшейся для перевозки наркотиков.

Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам Трампа, утром 14 октября по приказу военного министра Пита Хегсета "в зоне ответственности Южного командования ВС США у побережья Венесуэлы был нанесен удар по судну, связанному с террористической организацией, занимающейся контрабандой наркотиков". "Удар был нанесен в международных водах, в результате него были уничтожены шесть наркотеррористов, находившихся на борту", - заявил хозяин Белого дома, отметив, что "американские военные не пострадали".

Источник: ТАСС