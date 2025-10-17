Белорусскую певицу Веру Кравцову обманом увезли в Мьянму, где продали на органы

Участницу белорусского «Голоса» 26-летнюю Веру Кравцову обманом заманили в Таиланд под предлогом работы моделью.

По информации Daily Mail, никаких предложенных ранее съемок и контрактов В.Кравцовой не предоставили, вместо этого она была вывезена через границу в Мьянму, где стала пленницей мошеннического центра, а когда девушка перестала приносить деньги, связь с ней была потеряна.

Отмечается, что семье В.Кравцовой сообщили о смерти девушки и потребовали 500 тысяч долларов (850 тысяч манатов), чтобы вернуть ее тело - позже им сообщили, что тело кремировано, а органы проданы на черном рынке.

Российское издание «Известия» сообщает, что белорусское посольство во Вьетнаме организовало поисковые мероприятия при содействии силовых и дипломатических структур двух стран – В.Кравцова была найдена мертвой, подчеркивается, что ее смерть носила криминальный характер.