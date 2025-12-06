Стало известно состояние пострадавших при взрыве в Бинагади

Появилась информация о состоянии лиц, пострадавших при взрыве, произошедшем на объекте в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили в Наримановском медцентре, состояние двух из трех мужчин, госпитализированных вчера около 15:30 в Ожоговый центр при данном центре, оценивается как средней тяжести, а состояние одного человека – как тяжелое.

«Лечение пациента, состояние которого оценивается как тяжелое, продолжается в реанимационном отделении», – говорится в сообщении.

Отметим, что взрыв произошел на объекте, расположенном по улице С. Мамедова в Бинагадинском районе города Баку, на место происшествия немедленно были привлечены силы Госслужбы пожарной охраны МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на объекте, функционирующем как кафе общей площадью 40 кв.м., по предварительной версии, произошел взрыв в результате мгновенного воспламенения в газовой трубе.

В результате инцидента кафе был нанесен ущерб, 3 его работника получили травмы.

Источник: Qafqazinfo

