Видео мужа, убившего жену: «Иншаллах, ты мертва» - ВИДЕО
Жительница села Эюблу Товузского района Метанет Гаджизаде (1996 года рождения) убита в родном селе, получив многочисленные ножевые ранения.
В совершении преступления подозревается ее 32-летний муж Сабухи Гаджизаде.
После инцидента в социальных сетях распространилось видео С.Гаджизаде, в котором подозреваемый признается в совершении этого преступления.
«Иншаллах, ты мертва. Теперь моя очередь умирать», — говорит он на кадрах.
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания С.Гаджизаде.
Как сообщает Teleqraf, С.Гаджизаде проживает в Германии, он вернулся в Азербайджан только минувшим вечером, после чего убил жену на почве конфликта.
