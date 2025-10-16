Видео мужа, убившего жену: «Иншаллах, ты мертва» - ВИДЕО

Жительница села Эюблу Товузского района Метанет Гаджизаде (1996 года рождения) убита в родном селе, получив многочисленные ножевые ранения.

В совершении преступления подозревается ее 32-летний муж Сабухи Гаджизаде.

После инцидента в социальных сетях распространилось видео С.Гаджизаде, в котором подозреваемый признается в совершении этого преступления.

«Иншаллах, ты мертва. Теперь моя очередь умирать», — говорит он на кадрах.

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания С.Гаджизаде.

Как сообщает Teleqraf, С.Гаджизаде проживает в Германии, он вернулся в Азербайджан только минувшим вечером, после чего убил жену на почве конфликта.