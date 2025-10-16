Отец убитой мужем Метанет: Дочь жила у меня три месяца, они не разговаривали - ВИДЕО

После того, как я он вернулся из-за границы, он начал угрожать. Я не думал, что так получится.

Об этом рассказал Qafqazinfo, Асиф Гаджизаде, отец 29-летней Метанет Гаджизаде, убитой мужем Сабухи в Товузе.

"Они были в соре. Не разговаривали друг с другом. Дочь жила в моем доме три месяца. Не шла к нему.

Мы были дальними родственниками. Он похитил мою дочь. Раньше все было хорошо. А потом кто-то вбил ему в голову, что моя дочь сбилась с пути. Он говорил, что она испортила ему жизнь".

Ранее, Сабухи Гаджизаде опубликовал пост о том, что убил сегодня в Товузe свою жену Метанет Гаджизаде, после чего исчез.

После тело 32-летнего Сабухи Гаджизаде было найдено повешенным на дереве в селе Эйюблу Товузского района.

Отмечается, что Сабухи Гаджизаде работал в Черногории. Он проработал там четыре месяца и только вчера вернулся в Азербайджан.

По имеющейся информации, у супругов было трое детей.