Отец убитой мужем Метанет: Дочь жила у меня три месяца, они не разговаривали - ВИДЕО
После того, как я он вернулся из-за границы, он начал угрожать. Я не думал, что так получится.
Об этом рассказал Qafqazinfo, Асиф Гаджизаде, отец 29-летней Метанет Гаджизаде, убитой мужем Сабухи в Товузе.
"Они были в соре. Не разговаривали друг с другом. Дочь жила в моем доме три месяца. Не шла к нему.
Мы были дальними родственниками. Он похитил мою дочь. Раньше все было хорошо. А потом кто-то вбил ему в голову, что моя дочь сбилась с пути. Он говорил, что она испортила ему жизнь".
Ранее, Сабухи Гаджизаде опубликовал пост о том, что убил сегодня в Товузe свою жену Метанет Гаджизаде, после чего исчез.
После тело 32-летнего Сабухи Гаджизаде было найдено повешенным на дереве в селе Эйюблу Товузского района.
Отмечается, что Сабухи Гаджизаде работал в Черногории. Он проработал там четыре месяца и только вчера вернулся в Азербайджан.
По имеющейся информации, у супругов было трое детей.