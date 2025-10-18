МИД Румынии: «Румыния и Азербайджан являются ключевыми партнерами»
Министерство иностранных дел Румынии опубликовало в соцсети Х поздравление в связи с 18 октября – Днем восстановления государственной независимости Азербайджана
Как передает 1news.az, в публикации отмечено:
«Румыния подтверждает приверженность укреплению стратегического партнерства с Азербайджаном и намерено ускорить реализацию совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Румыния и Азербайджан являются ключевыми партнерами в важных инициативах по развитию связей, направленных на сближение Европы и Южного Кавказа».
Congratulations to #Azerbaijan 🇦🇿 on the occasion of the Day of Restoration of Independence! Romania reaffirms its commitment to deepening the bilateral #StrategicPartnership and to accelerate the development of joint projects in all fields of common interest. RO 🇷🇴 and AZ 🇦🇿 are… pic.twitter.com/YTh5fuX0Nv — Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) October 18, 2025