Политика

МИД Румынии: «Румыния и Азербайджан являются ключевыми партнерами»

15:12 - Сегодня
МИД Румынии: «Румыния и Азербайджан являются ключевыми партнерами»

Министерство иностранных дел Румынии опубликовало в соцсети Х поздравление в связи с 18 октября – Днем восстановления государственной независимости Азербайджана

Как передает 1news.az, в публикации отмечено:

«Румыния подтверждает приверженность укреплению стратегического партнерства с Азербайджаном и намерено ускорить реализацию совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Румыния и Азербайджан являются ключевыми партнерами в важных инициативах по развитию связей, направленных на сближение Европы и Южного Кавказа».

