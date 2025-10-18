Азербайджанские военнослужащие прошли курс повышения квалификации в Турции

Группа офицеров и мичманов Военно-морских сил Азербайджанской Республики приняла участие в курсе повышения квалификации «Пожаротушение», организованном на базе учебного командования «Саруджа Паша» в порту Фоча, расположенном в городе Измир, Турция.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Министерства обороны, военнослужащие, повысившие свои теоретические знания и практические навыки в области пожарной безопасности, освоили современные подходы к выявлению причин возникновения пожаров, механизмам их распространения, профилактическим мерам и эффективным стратегиям тушения, а также отработали процессы управления и тушения различных видов пожаров.

Военнослужащие, повысившие свои навыки применения оперативных методов вмешательства, протоколов безопасности и технических средств, применяемых в реальных условиях, достойно справились с поставленными задачами.