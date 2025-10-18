Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

Президент Турции Реддеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанский народ с 18 октября - Днем восстановления независимости.

Как предает 1news.az, в публикации в соцсети «Х» отмечается:

«Искренне поздравляю с 18 октября – Днем восстановления независимости братский, дружественный Азербайджан. В этот знаменательный день с любовью приветствую бесценного брата Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ», - говорится в публикации.