Состоялся запуск маршрута мультимодальных грузоперевозок из Китая в Азербайджан

Отправлен первый международный мультимодальный контейнерный состав по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан.

Груз будет доставлен по железной дороге из Сианя и Чэнду в Кашгар (Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая), оттуда по автомобильной дороге в кыргызский Ош, из Оша снова по железной дороге – в туркменский порт, а затем морским путем – в Баку.

Запуск нового маршрута укрепляет торгово-логистическое сотрудничество, повышает эффективность перевозок и способствует развитию нового транспортного коридора между Азией и Европой в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Источник: АЗЕРТАДЖ