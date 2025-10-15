Рамиз Мехтиев будет исключен из партии «Ени Азербайджан».

Об этом APA сообщил председатель Совета ветеранов партии Ариф Рагимзаде.

По его словам, в ближайшие дни состоится заседание соответствующих структур партии, где будет принято официальное решение:

«Рамиз Мехтиев не может оставаться ни членом партии, ни членом Совета ветеранов. Человек, привлеченный к уголовной ответственности, не имеет морального права оставаться в рядах партии», — отметил Рагимзаде.

Как сообщалось ранее, Бакинский городской суд Сабаильского района принял решение по уголовному делу в отношении Рамиза Энвер оглы Мехтиева.

Р. Мехтиев обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса:

статья 274 (Государственная измена),

статья 278 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти),

статья 193-1 (Легализация денежных средств, полученных преступным путём).

Отметим, что на основании принятого решения, суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Рамиза Мехтиева, привлеченного к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.