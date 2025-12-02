Азербайджанский бодибилдер стал абсолютным чемпионом мира

Сборная Азербайджана по бодибилдингу завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду на чемпионате мира в Хобаре (Саудовская Аравия).

Главный старт года стал бенефисом Ашура Абдуллаева. Выступая среди юниоров в зачете Men's Physique, он занял первое место среди спортсменов не выше 174 см. Эта победа позволила Ашуру бороться за абсолютный титул, причем, его соперником стал товарищ по команде Ахмед Гулузаде, выгравший в категории среди атлетов выше 174 см. В этом весе серебряную медаль завоевал Тарлан Алиев.

Успех в абсолютной категории в зачете Men's Physique отпраздновал А.Абдуллаев, который в прошлом году стал первым в «абсолютке» и на чемпионате Европы. Тогда как А.Гулузаде стал вторым.

Эти результаты позволили азербайджанской команде занять третье место в юниорском зачете.

Наши бодибилдеры в общей сложности набрали 32 очка, обойдя Румынию, Турцию, Россию и многие другие страны. Первым стал Китай, а второй оказалась Словакия.

В то же время, в зачете Muscular Fit Men's Physique Open бронзовую награду выиграл Кямиль Алиев.

Ниджат Асланов