В Азербайджане снижены требования к росту для водолазов и акванавтов

В «Положение о военно-врачебной экспертизе», утверждённое постановлением Кабмина Азербайджана № 59 от 29 февраля 2008 года, внесены изменения.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно поправкам, в таблице № 3, в разделе дополнительных требований к состоянию здоровья, в подпункте «c», касающемся военнослужащих, направляемых на обучение по специальностям водолазов, акванавтов, коммандос и другим аналогичным направлениям, в графе «Рост (см)» значение «170» заменено на «160».

Таким образом, теперь для кандидатов на подготовку или службу в качестве глубоководных водолазов и акванавтов допустимый рост составляет 160–180 см, а не 170–180 см, как было ранее.