Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США нарушили суверенитет его страны и убили рыбака во время недавней военной кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Карибском бассейне.

"Представители правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах", - написал Петро в соцсети X.

По его словам, в результате удара США по судну погиб рыбак Алехандро Карранса, который не имел "никаких связей с наркоторговцами, и его повседневной деятельностью была рыбалка".

Речь идет об ударе военных США по судну в Карибском море в сентябре.

Американские военные атаковали суда в Карибском море 2, 16 и 19 сентября. Погибли 17 человек. Вашингтон заявляет, что на этих лодках перевозили наркотики.

16 октября Соединенные Штаты нанесли удар по подлодке в Карибском море.

Источник: Интерфакс