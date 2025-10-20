ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ Маленький Мирисмаил, переживший ампутацию глаза, нуждается в срочном лечении - ФОТО

В редакцию обратился Мирвалех Агаларов, отец маленького Мирисмаила, который с двухлетнего возраста страдает от саркомы глаза (рака).

История борьбы этой семьи длится уже более шести лет.

«Более шести лет он проходил лечение в клинике «Хаджеттепе» в Анкаре, Турция. Бесчисленные сеансы химиотерапии и операции оказались безуспешными. Левый глаз Мирисмаила был ампутирован», - с горечью рассказал отец.

По его словам, испытания для ребенка не закончились: недавно в ампутированной глазной впадине были обнаружены грибковые образования, из-за чего Мирисмаилу назначено новое лечение.

Отец сообщил, что на еженедельное лечение сына требуется 300 манатов. Он описал тяжелейшие условия, в которых находится его семья, и обратился с призывом о помощи: «Поверьте, наше положение очень тяжелое.

В настоящее время лечение проходит в больнице Енишехир в Анкаре. Моя жена ночует с Мирисмаилом на стульях в коридоре больницы. Я прошу состоятельных и неравнодушных людей поддержать моего ребенка».

Номер банковской карты: 4127 2093 0005 5875

Телефон для связи: +994 55 757 52 42

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!