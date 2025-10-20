 Biaf 2025: Яркая кульминация фестиваля - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Biaf 2025: Яркая кульминация фестиваля - ФОТО

First News Media16:40 - Сегодня
Международный Фестиваль Искусств в Баку (BİAF), проводимый при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана, завершится выдающимися событиями: 14, 15 и 16 ноября зрителей ждут два спектакля мирового уровня и торжественный гала-концерт, посвящённый живой легенде азербайджанской музыкальной культуры.

Баку — культурное сердце Каспия, уникальное место, где встречаются Восток и Запад.
Исторически являясь важной остановкой на Великом Шёлковом Пути, город и сегодня объединяет народы и вдохновляет своим богатым наследием. BIAF 2025 становится новым символом этого единства, соединяя мировое искусство с глубиной и самобытностью азербайджанской культуры.

ПРОГРАММА ТРЕТЬЕГО УИКЕНДА:

СУДЬБА И ЛЮБОВЬ: «АННА КАРЕНИНА» (Израиль/Франция)

На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра — всемирно известный Gesher Theatre с легендарной постановкой знаменитого режиссера Римаса Туминаса. «Анна Каренина» — это предпоследний спектакль мастера, с успехом показанный во Франции и Венгрии. Глубокая, психологическая и выразительная интерпретация гениального романа Льва Толстого об обреченной страсти и трагической судьбе — одно из самых ожидаемых событий фестиваля.

Спектакль состоится 14 и 15 ноября в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре.

Для приобретения билетов посетите официальный сайт www.biaf.az.

ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ: «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ» (RITE OF SPRING)

Ян Липин (Китай)

Ян Липин, одна из крупнейших хореографов Китая, прозванная Пиной Бауш Востока, представляет новую интерпретацию знаменитого произведения Стравинского. «Весна священная» в прочтении Липин — это мощное визуальное и эмоциональное откровение, в котором человеческое тело становится символом возрождения. Пронзительная поэзия жизни, столкновение света и тьмы, завораживающий ритуал, в котором древняя китайская символика переплетается с европейской классической музыкой, — всё это революционная постановка Липин, уже ставшая мировой сенсацией.

Спектакль состоится 15 и 16 ноября в 20:00 в Академическом национальном драматическом театре.

Для приобретения билетов посетите официальный сайт www.biaf.az.

ПОЛАД БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛУ — ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР К 80-ЛЕТИЮ

Заключительное событие BİAF 2025 посвящено 80-летию великого композитора и культурного посла Азербайджана — Полада Бюльбюль оглу. Гала-вечер станет данью уважения его богатому творческому наследию и настоящим музыкальным праздником с участием прославленного скрипача и дирижёра Дмитрия Ситковецкого. В исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли прозвучит музыка, созданная выдающимся мастером, чье наследие вдохновляет поколения и сближает народны разных стран. За дирижерский пульт в этот вечер встанет маэстро Фуад Ибрагимов.

Заключительный концерт состоится 16 ноября (воскресенье) в Азербайджанской государственной академической филармонии им. Муслима Магомаева в 20:00.

Для приобретения билетов, а также получения дополнительной информации о программе и фестивале посетите официальный сайт www.biaf.az.

Количество билетов ограничено.

340

