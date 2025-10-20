Колумбия отозвала своего посла в США из-за угроз Трампа

Колумбия отозвала своего посла в США из-за угрозы главы Белого дома Дональда Трампа применить силу против Боготы, сообщила в соцсети X пресс-служба МИД южноамериканской страны.

Американский лидер выступил с заявлением из-за того, что республика недостаточно активно борется с производством наркотиков.

«Посол Колумбии в США Даниэль Гарсия-Пенья вызван на консультации к президенту Густаво Петро Уррего», — говорится в сообщении.

Источник: News.ru