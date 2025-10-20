Сокращен интервал между станциями метро «Джафар Джаббарлы» и «Хатаи»

Интервал движения поездов на участке Бакинского метрополитена «Джафар Джаббарлы — Хатаи» оптимизирован, в рабочие дни он сокращён на 5 минут, в выходные — на 4 минуты.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», это связано с ремонтными работами на станции «Джафар Джаббарлы» и в близлежащем тоннеле, из-за которых приём поездов осуществляется в настоящее время только с одной платформы.

Тесты по организации движения поездов в тоннелях на этом участке завершены успешно, и при полностью обеспеченной безопасности движения стало возможным сократить интервал с 12 до 7 минут.