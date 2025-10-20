Мирзоян: Мир между Баку и Ереваном открывает новые экономические возможности в регионе

Установление мира между Арменией и Азербайджаном создает новые возможности для развития транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян перед началом министерской встречи по вопросам региональной безопасности и межрегиональной связности в Люксембурге.

"Сегодня я присоединяюсь к своим коллегам в ЕС, Черноморском регионе и Центральной Азии, чтобы обсудить, как укрепить устойчивость, безопасность и связность посредством межрегионального сотрудничества", - отметил министр.

По словам Мирзояна, установление мира между Арменией и Азербайджаном, предстоящее открытие коммуникаций и создание транспортной инфраструктуры сулят новые перспективы для развития региона.

"Наш регион может сыграть ключевую роль в соединении Европы и Центральной Азии. С нетерпением жду сегодняшних дискуссий", - добавил он.

Встреча проходит в расширенном формате с участием представителей Еврокомиссии, стран-членов ЕС, а также Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Турции, Украины и стран Центральной Азии. Основное внимание уделяется вопросам безопасности в Черноморском регионе и развитию транспортной и энергетической взаимосвязанности между Европой и Азией.