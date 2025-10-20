 Азербайджанская делегация приняла участие в заседании высокого уровня ЕС - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Азербайджанская делегация приняла участие в заседании высокого уровня ЕС - ФОТО

First News Media23:52 - 20 / 10 / 2025
Азербайджанская делегация приняла участие в заседании высокого уровня ЕС - ФОТО

20 октября в Люксембурге прошла специальная встреча высокого уровня на тему «Межрегиональная безопасность и взаимосвязанность», организованная Европейским союзом.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, в рамках встречи состоялись сессии, посвященные вопросам безопасности, стабильности и устойчивости в Черноморском регионе, а также межрегиональным связям.

Во встрече приняли участие Верховный представитель Европейского союза Кая Каллас, комиссар по вопросам расширения Марта Кос, комиссар по международному сотрудничеству Джозеф Сикела, министры иностранных дел государств-членов, а также высокопоставленные должностные лица cтран “Восточного партнерства”, Турции и стран Центральной Азии.

Азербайджанскую Республику на встрече представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчином Рафиевым.

Заместитель министра, обратив внимание на позицию страны по обсуждаемым вопросам, подчеркнул важность установления мира и безопасности в регионе с целью раскрытия потенциала развития обширного Черноморского региона, куда входит и Азербайджан, и важность продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Было отмечено, что Азербайджан, расположенный на важных транспортных коридорах, соединяющих Черноморский регион с Южным Кавказом и Центральной Азией, является надежным партнером для Европейского союза в сферах транспорта, энергетики и цифровых связей, и что укрепление экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в этом направлении позволит более эффективно использовать имеющийся потенциал.

