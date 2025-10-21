Иран намерен укреплять сотрудничество со странами ШОС и БРИКС

В нынешней непростой ситуации Иран будет укреплять сотрудничество со странами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС.

Как передает IRNA, об этом заявил на первом заседании Штаба по координации дел ШОС и БРИКС заместитель министра иностранных дел ИРИ по правовым и международным вопросам Казем Гариб Абади.

«Страны, участвующие в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), двух многосторонних структурах, являются практически единомышленниками и действуют в русле общих интересов и целей», - сказал он.