Трамп: Донбасс нужно «разделить» для прекращения войны

Украинский регион Донбасс должен быть «разделен», чтобы закончить войну, при этом бо́льшая его часть останется под контролем России.

С таким заявлением по поводу завершения российско-украинской войны выступил президент США Дональд Трамп.

«Пусть все останется так, как есть. Сейчас он уже разделен. Я думаю, 78% региона уже занято Россией», - сказал Трамп.

«Позже они смогут о чем-то договориться между собой. Но сейчас обе стороны конфликта должны остановиться по линии фронта - разойтись по домам, прекратить боевые действия, прекратить убивать людей», - сказал глава Белого дома.

При этом Трамп опроверг информацию из статьи The Financial Times, опубликованную ранее 19 октября.

В ней утверждалось, что американский президент во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским призывал его отдать России весь Донбасс, добавляя, что в противном случае президент РФ Владимир Путин «уничтожит» Украину.

Источник: DW