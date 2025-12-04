Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом и учредителем Фонда этнического взаимопонимания США - ФОТО

4 декабря председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом и учредителем Фонда этнического взаимопонимания США Марком Шнайером и возглавляемой им делегацией.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в УМК, в ходе встречи шейх уль-ислам А. Пашазаде рассказал об уникальном мультикультурном образе жизни в Азербайджане, новаторской роли нашего государства в международном межконфессиональном диалоге благодаря усилиям и инициативам лидера страны, а также деятельности Управления мусульман Кавказа как религиозного центра в сфере межконфессионального сотрудничества в глобальном масштабе.

С удовлетворением были подчеркнуты исторически сложившаяся толерантная обстановка в Азербайджане, тот факт, что представители всех народов и религий, в том числе еврейской общины, живут в нашей стране как одна семья в условиях доброты и мира. Шейх уль-ислам А. Пашазаде, представляя лидеров религиозных конфессий Азербайджана, участвовавших во встрече, особо отметил, что не только встречаясь с гостями, но и всегда находясь вместе, мы вместе участвуем во всех мероприятиях. Наряду с представителями других религиозных и этнических общин были высоко оценены созданные на государственном уровне условия для еврейской общины, проявленные внимание и забота, отмечено активное участие евреев в общественной жизни нашей страны.

Председатель УМК выразил удовлетворение ростом позитивных тенденций в отношении Азербайджана в ходе своего недавнего визита в США, встреч на высоком уровне, общения с религиозными и общественными деятелями. Шейх уль-ислам А. Пашазаде подчеркнул, что подписание армяно-азербайджанского мирного протокола в Белом доме с участием Президента США, Президента Азербайджана и премьер-министра Армении имеет историческое значение и принесет пользу нашей стране и региону.

Шейх уль-ислам А. Пашазаде сообщил, что американская делегация имела возможность наблюдать гармоничный образ жизни представителей разных религий, находясь в Баку и регионах нашей страны, и особо отметил пользу примера образцового сосуществования различных национальностей и религий в Азербайджане для всех стран мира, включая США.

Председатель УМК особо отметил имя раввина Артура Шнайера, президента Фонда «Призыв совести» с которым его связывают почти полувековые дружеские и плодотворные отношения, и его доброе отношение к Азербайджану, рассказав о личной встрече с ним в Нью-Йорке в последние месяцы. Шейх уль-ислам А. Пашазаде с большой теплотой вспомнил встречи раввина А. Шнайера с Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Он подчеркнул, что раввин А. Шнайер всегда поддерживал правду и справедливость до и после Отечественной войны, которая принесла Азербайджану историческую победу. Он добавил, что высоко ценит то, что Марк Шнайер, сын Артура Шнайера, также является другом нашей страны.

А. Пашазаде сообщил гостям, что в настоящее время на освобожденных от оккупации азербайджанских землях ведутся крупномасштабные работы по восстановлению и реконструкции и реализуется Великое возвращение. «На наших освобожденных от оккупации землях восстанавливаются все религиозные храмы - мечети, церкви, в том числе армянские религиозные объекты, независимо от их происхождения», - сказал председатель УМК.

Шейх уль-ислам А. Пашазаде подчеркнул, что весь мир является свидетелем того, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент нашей страны Мехрибан ханым Алиева являются покровителями высоких духовных ценностей, христианские и иудейские религиозные памятники традиционно окружены в Азербайджане вниманием и заботой.

Подчеркнув, что духовная миссия религиозных лидеров перед Всевышним - служить миру, шейх уль-ислам А. Пашазаде отметил, что в нынешней ситуации, когда политическое руководство двух стран прилагает усилия по построению мира в атмосфере конструктивного сотрудничества, армянская церковь и армянская диаспора всеми силами ведут деструктивную пропаганду, чтобы помешать этому процессу.

Президент Фонда этнического взаимопонимания США Марк Шнайер рассказал о вкладе азербайджанского государства и религиозных деятелей в развитие межкультурного диалога во всем мире. Он подчеркнул важность международных форумов, организуемых Азербайджаном и регулярно собирающих влиятельных религиозных деятелей со всего мира.

В завершение встречи шейх уль-ислам А. Пашазаде ответил на интересующие членов американской делегации вопросы.