 В Шамкире микроавтобус опрокинулся в водоканал, 12 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Шамкире микроавтобус опрокинулся в водоканал, 12 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:15 - Сегодня
В Шамкире микроавтобус опрокинулся в водоканал, 12 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

4 декабря около 07:35 на территории Шамкирского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Из 12 пострадавших 11 получили необходимую медицинскую помощь в Шамкирской центральной районной больнице и были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Как сообщили АПА в больнице, одна пострадавшая — женщина — остаётся в отделении реанимации. Её состояние оценивается как тяжёлое.

10:40

В селе Кечили Шамкирского района опрокинулся микроавтобус марки Mercedes, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 12 пассажиров.

Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Шамкира для оказания медицинской помощи.

Среди них Мусаева Айгюн Ровшан гызы (1984 г.р.), Гусейнова Айгюль Гасан гызы (1958 г.р.), Гусейнова Лалазар Гёйгёз гызы (1965 г.р.), Мамедова Афат Эйюб гызы (1962 г.р.), Мамедова Нателла Музаффар гызы (1966 г.р.), Джафарова Малахат Джафар гызы (1965 г.р.), Салимов Эльман Расим оглу (1994 г.р.), Мусаева Нурийя Кёчери гызы (1986 г.р.), Мусаева Басти Кёчери гызы (1956 г.р.), Ахмедова Гюльнар Рамиз гызы (1987 г.р.), Бабаева Махира Байрам гызы (1970 г.р.) и еще одно лицо.

Причины ДТП устанавливаются. По факту начато расследование.

Источник: Report

Джамиля Суджадинова

09:00

В Шамкирском районе произошло серьёзное ДТП.

Как сообщает местное бюро AПA, микроавтобус марки «Mercedes», находясь в движении, потерял управление и опрокинулся в придорожный водный канал.

В результате аварии пострадали 6 человек. Пострадавшие были доставлены в больницу машиной скорой помощи. По имеющейся информации, в микроавтобусе находились 23 пассажира вместе с водителем. Сообщается, что они направлялись из Евлаха в Шамкир, чтобы работать в расположенной там теплице.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, ведётся расследование по факту.

Поделиться:
830

Актуально

Xроника

Канцлер Германии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Общество

В суде над гражданами Армении завершилось защитительное выступление адвокатов ...

Политика

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Общество

В суде над гражданами Армении завершилось защитительное выступление адвокатов обвиняемых - ФОТО

Попытка кибератаки на систему выбора льготных квартир успешно предотвращена – СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом и учредителем Фонда этнического взаимопонимания США - ФОТО

В Баку маршрутный автобус столкнулся с грузовым TIR - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане мартовские праздники принесут 11 нерабочих дней

В Баку произошел взрыв в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова опубликовала эмоциональное обращение - ФОТО

Последние новости

Словения также бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля

Сегодня, 22:36

Ирландия бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля

Сегодня, 22:34

Решена судьба Израиля на «Евровидении-2026»: EBU принял окончательное решение

Сегодня, 22:25

Нидерланды официально отказались участвовать в «Евровидении 2026»

Сегодня, 22:10

В суде над гражданами Армении завершилось защитительное выступление адвокатов обвиняемых - ФОТО

Сегодня, 21:50

Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний НАТО о нерасширении

Сегодня, 21:30

Попытка кибератаки на систему выбора льготных квартир успешно предотвращена – СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Сегодня, 21:09

Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом и учредителем Фонда этнического взаимопонимания США - ФОТО

Сегодня, 20:43

Канцлер Германии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 20:26

Pantone назвал цвет 2026 года

Сегодня, 20:20

В Баку маршрутный автобус столкнулся с грузовым TIR - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

На суде иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов, заслушаны показания свидетелей

Сегодня, 19:45

Экс-начальника пограничной заставы арестовали за насилие над солдатами

Сегодня, 19:30

В Шамкире микроавтобус опрокинулся в водоканал, 12 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

Сегодня, 19:00

В завезенных в Азербайджан энергетиках обнаружен опасный компонент

Сегодня, 18:45

Путин прилетел в Индию

Сегодня, 18:30

Азербайджанские вина представлены в китайских городах Нанкин и Сиань

Сегодня, 18:15

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный период

Сегодня, 18:10

В Ереване задержали главу канцелярии Эчмиадзина

Сегодня, 17:57
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30