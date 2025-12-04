В Шамкире микроавтобус опрокинулся в водоканал, 12 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

4 декабря около 07:35 на территории Шамкирского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Из 12 пострадавших 11 получили необходимую медицинскую помощь в Шамкирской центральной районной больнице и были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Как сообщили АПА в больнице, одна пострадавшая — женщина — остаётся в отделении реанимации. Её состояние оценивается как тяжёлое.

10:40

В селе Кечили Шамкирского района опрокинулся микроавтобус марки Mercedes, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 12 пассажиров.

Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Шамкира для оказания медицинской помощи.

Среди них Мусаева Айгюн Ровшан гызы (1984 г.р.), Гусейнова Айгюль Гасан гызы (1958 г.р.), Гусейнова Лалазар Гёйгёз гызы (1965 г.р.), Мамедова Афат Эйюб гызы (1962 г.р.), Мамедова Нателла Музаффар гызы (1966 г.р.), Джафарова Малахат Джафар гызы (1965 г.р.), Салимов Эльман Расим оглу (1994 г.р.), Мусаева Нурийя Кёчери гызы (1986 г.р.), Мусаева Басти Кёчери гызы (1956 г.р.), Ахмедова Гюльнар Рамиз гызы (1987 г.р.), Бабаева Махира Байрам гызы (1970 г.р.) и еще одно лицо.

Причины ДТП устанавливаются. По факту начато расследование.

09:00

В Шамкирском районе произошло серьёзное ДТП.

Как сообщает местное бюро AПA, микроавтобус марки «Mercedes», находясь в движении, потерял управление и опрокинулся в придорожный водный канал.

В результате аварии пострадали 6 человек. Пострадавшие были доставлены в больницу машиной скорой помощи. По имеющейся информации, в микроавтобусе находились 23 пассажира вместе с водителем. Сообщается, что они направлялись из Евлаха в Шамкир, чтобы работать в расположенной там теплице.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, ведётся расследование по факту.