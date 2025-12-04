 Канцлер Германии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Канцлер Германии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

First News Media20:26 - Сегодня
4 декабря Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Фридрих Мерц в первую очередь поздравил с успехами, достигнутыми в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Канцлер подчеркнул, что Германия поддерживает стабильность в регионе.

Выразив признательность за поздравления, глава нашего государства отметил, что Азербайджан является автором региональных мирных инициатив.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна и впредь продолжит усилия по обеспечению и укреплению устойчивого мира в регионе.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией.

Канцлер Фридрих Мерц пригласил главу нашего государства посетить Германию с визитом. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением принял приглашение и, в свою очередь, пригласил Канцлера Германии совершить визит в Азербайджан. Фридрих Мерц также с удовлетворением принял приглашение.

