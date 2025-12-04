Экс-начальника пограничной заставы арестовали за насилие над солдатами

В Ширванском апелляционном суде сегодня был проведен судебный процесс по апелляционному протесту Военной прокуратуры на решение в отношении экс-начальника заставы Махмуда Сафаралиева, задержанного по обвинению в ряде преступлений в Билясуваре, включая случай самоубийства солдата.

Как сообщает АПА, на процессе было объявлено решение, согласно которому решение суда первой инстанции было отменено.

Представление Военной прокуратуры было удовлетворено, и в отношении Махмуда Сафаралиева избрана мера пресечения в виде ареста. Он был арестован в зале суда.

Отметим, согласно обвинению, солдат H.H. и несколько других военнослужащих во время прохождения службы в воинской части Государственной пограничной службы в Билясуваре подвергались многочисленным оскорблениям и насилию со стороны капитана Махмуда Сафаралиева. H.H. покончил с собой 15 ноября этого года.

В ходе расследования, проведённого Военной прокуратурой по данному факту, действия капитана М.Сафаралиева были доказаны, и в отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Для избрания меры пресечения в виде ареста было направлено представление в Джалилабадский военный суд, который не удовлетворил представление в отношении Сафаралиева, ранее совершавшего незаконные действия в отношении солдат и был отстранён от должности.

Задержанный капитан был освобождён.

Военная прокуратура подала апелляцию на решение суда, учитывая, что освобождение М. Сафаралиева вызовет негативные эмоции в обществе и серьёзное недовольство у родственников умершего военнослужащего.

В Джалилабадском военном суде сообщили, что 27 ноября было рассмотрено представление о применении меры пресечения в виде ареста в отношении военнослужащего воинской части Государственной пограничной службы, экс-начальника заставы капитана Махмуда Сафаралиева, обвиняемого по статьям 329.2.1, 329.2.2 и 329.3 УК Азербайджана.

Суд установил, что для избрания меры пресечения в виде ареста отсутствуют процессуальные основания, предусмотренные законом, и на основании решения суда представление было отклонено, а М.Сафаралиев был освобождён в зале суда.