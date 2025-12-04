В Ереване задержали главу канцелярии Эчмиадзина

В Ереване задержан глава канцелярии Эчмиадзина архиепископ Аршак Хачатрян.

Об этом сообщил в соцсетях адвокат Арсен Бабаян.

По словам юриста, главу канцелярии задержали сотрудники Службы нацбезопасности в здании Следственного комитета.

Подробности и причины задержания не раскрываются.

29 ноября появился текст заявления, в котором 10 иерархов (в их числе архиепископы и епископы) призвали католикоса добровольно отречься от престола. Они обвиняют предстоятеля ААЦ в произвольных методах управления, вмешательстве в политические процессы и ряде других действий, которые, по их оценке, несовместимы с миссией главы Церкви.

Источник: «Sputnik Армения»