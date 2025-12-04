 На суде иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов, заслушаны показания свидетелей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На суде иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов, заслушаны показания свидетелей

First News Media19:45 - Сегодня
На суде иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов, заслушаны показания свидетелей

Сегодня в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении трёх граждан Саудовской Аравии (Алзаман Махди Али, Алгабр Мохаммад Хуссейн, Алгабр Махди Мохаммад), задержанных полицией за неэтичные действия на Аллее Шехидов и последующую публикацию видео в социальных сетях.

Как сообщает АПА, на процессе потерпевший Рухан Гусейнов заявил, что его брат погиб в боях на агдеринском направлении: «Я видел видеозапись в социальных сетях, на которой проявлено неуважение к шехидам. Поэтому хочу, чтобы они были арестованы».

Затем показания дали свидетели.

Уборщица Кямаля Садыгова, убирающая парк, сообщила, что видела, как обвиняемые прыгали на могилах: «Я сделала им замечание, но они меня не понимали и продолжали действия, снимали рубашки и танцевали. Я пыталась жестами им объяснить, что это святое место, но, к сожалению, они не понимали».

Уборщица Севиль Алиева, работающая на Аллее шехидов, рассказала, что на тот момент занималась уборкой: «Я услышала громкие голоса, подошла и увидела, что совершаются неэтичные действия. Так как я не знаю языка, ничего не смогла им объяснить».

Свидетель Бести Агаева отметила, что во время уборки на Аллее шехидов видела, как трое молодых людей вели себя неприлично: «Это было вечером. Я увидела, что трое мужчин ломают цветы на могилах шехидов».

Обвиняемые заявили, что во время инцидента к ним подходила женщина, но они не знают тех, кто дал показания.

Процесс будет продолжен 9 декабря показаниями других свидетелей.

Отметим, 17 августа в отношении трёх иностранных граждан было начато расследование после того, как они совершили неэтичные действия на Аллее шехидов, сняли это на видео и разместили в социальных сетях.

В ходе следствия было установлено, что указанные лица прибыли в Баку 13 августа как туристы на 5 дней.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК Азербайджана.

Читайте по теме:

Иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов извинились за свои действия

Гнев народа и реакция государства: наказание за шутовские выходки на Аллее шехидов как урок для туристов-нарушителей - ФОТО - ВИДЕО

Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снимавших неэтичные видео на Аллее шехидов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов, доставлены в суд

Поделиться:
289

Актуально

Xроника

Канцлер Германии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Общество

В суде над гражданами Армении завершилось защитительное выступление адвокатов ...

Политика

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Общество

В суде над гражданами Армении завершилось защитительное выступление адвокатов обвиняемых - ФОТО

Попытка кибератаки на систему выбора льготных квартир успешно предотвращена – СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом и учредителем Фонда этнического взаимопонимания США - ФОТО

В Баку маршрутный автобус столкнулся с грузовым TIR - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Пробка на круге «20 Января» устранена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская школьница покоряет международные математические олимпиады - ФОТО

Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова опубликовала эмоциональное обращение - ФОТО

Пожар в многоэтажном доме в Наримановском районе потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Словения также бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля

Сегодня, 22:36

Ирландия бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля

Сегодня, 22:34

Решена судьба Израиля на «Евровидении-2026»: EBU принял окончательное решение

Сегодня, 22:25

Нидерланды официально отказались участвовать в «Евровидении 2026»

Сегодня, 22:10

В суде над гражданами Армении завершилось защитительное выступление адвокатов обвиняемых - ФОТО

Сегодня, 21:50

Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний НАТО о нерасширении

Сегодня, 21:30

Попытка кибератаки на систему выбора льготных квартир успешно предотвращена – СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Сегодня, 21:09

Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом и учредителем Фонда этнического взаимопонимания США - ФОТО

Сегодня, 20:43

Канцлер Германии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 20:26

Pantone назвал цвет 2026 года

Сегодня, 20:20

В Баку маршрутный автобус столкнулся с грузовым TIR - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

На суде иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов, заслушаны показания свидетелей

Сегодня, 19:45

Экс-начальника пограничной заставы арестовали за насилие над солдатами

Сегодня, 19:30

В Шамкире микроавтобус опрокинулся в водоканал, 12 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

Сегодня, 19:00

В завезенных в Азербайджан энергетиках обнаружен опасный компонент

Сегодня, 18:45

Путин прилетел в Индию

Сегодня, 18:30

Азербайджанские вина представлены в китайских городах Нанкин и Сиань

Сегодня, 18:15

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный период

Сегодня, 18:10

В Ереване задержали главу канцелярии Эчмиадзина

Сегодня, 17:57
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30