Попытка кибератаки на систему выбора льготных квартир успешно предотвращена – СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) начало процесс продажи 627 квартир в рамках своих проектов – первая и вторая очереди жилого комплекса Ховсан, жилой комплекс Сумгаит, жилой комплекс Лянкяран, жилой комплекс Бинагади, жилой комплекс Ширван и жилой комплекс Евлах.

Продажа осуществляется как с использованием ипотечного кредита, так и за счет собственных средств через портал «Электронное правительство» (www.e-gov.az) посредством системы «Льготные квартиры». Процесс выбора квартир проводится в соответствии с установленными правилами и полностью прозрачно.

Об этом говорится в совместном заявлении Государственного агентства по жилищному строительству, Службы государственной безопасности и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Отмечается, что первая квартира была выбрана на 21-й секунде после старта. По состоянию на этот момент, заявки граждан на 584 из 627 квартир были успешно подписаны и поданы в электронном виде.

Процесс выбора квартир контролировался в оперативном штабе, созданном в административном здании Госагентства жилищного строительства, при участии Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта, компании «AzInTelecom» и представителей СМИ. Во время проведения процедуры фиксировались попытки кибератак, однако благодаря внедренным механизмам защиты Государственной службы специальной связи и информационной безопасности все попытки были успешно предотвращены. Гражданам рекомендуется использовать систему «Льготные квартиры» только в соответствии с законодательством и инструкциями, воздерживаясь от попыток незаконного вмешательства. Механизмы информационной безопасности позволяют оперативно выявлять, нейтрализовать такие попытки и обеспечивать безопасную работу системы.

После завершения этапа выбора представитель Госагентства жилищного строительства наглядно продемонстрировал дополнительные меры безопасности и специальные программные средства, внедренные для предотвращения ускоренного выбора квартир.

В соответствии с «Правилами льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики», выбор квартир в порядке очереди начнется 9 декабря 2025 года в 11:00 и продлится до 12 декабря 2025 года в 11:00.

Отмечается, что в соответствии с правилами каждая выбранная квартира может быть дополнительно выбрана еще двумя лицами в порядке очереди:

«Для этого пользователь в установленное время входит в соответствующий раздел электронного кабинета системы «Льготные квартиры», выбирает способ оплаты, способ выбора квартиры и проект, после чего ищет квартиру. На этапе просмотра квартиры несколько пользователей могут одновременно её просматривать, и первые два, нажавшие кнопку «Подтвердить», смогут выбрать квартиру в порядке очереди. Затем пользователь должен подписать и подать заявку на выбранную квартиру. Если по какой-либо причине квартира не будет получена первым выбранным лицом, она будет предложена первому лицу в очереди, а если и оно откажется – второму лицу».

Отметим, что общественности будет предоставлена статистическая информация о квартирах, выбранных 3 декабря 2025 года.