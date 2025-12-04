 Попытка кибератаки на систему выбора льготных квартир успешно предотвращена – СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Попытка кибератаки на систему выбора льготных квартир успешно предотвращена – СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

First News Media21:09 - Сегодня
Попытка кибератаки на систему выбора льготных квартир успешно предотвращена – СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) начало процесс продажи 627 квартир в рамках своих проектов – первая и вторая очереди жилого комплекса Ховсан, жилой комплекс Сумгаит, жилой комплекс Лянкяран, жилой комплекс Бинагади, жилой комплекс Ширван и жилой комплекс Евлах.

Продажа осуществляется как с использованием ипотечного кредита, так и за счет собственных средств через портал «Электронное правительство» (www.e-gov.az) посредством системы «Льготные квартиры». Процесс выбора квартир проводится в соответствии с установленными правилами и полностью прозрачно.

Об этом говорится в совместном заявлении Государственного агентства по жилищному строительству, Службы государственной безопасности и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Отмечается, что первая квартира была выбрана на 21-й секунде после старта. По состоянию на этот момент, заявки граждан на 584 из 627 квартир были успешно подписаны и поданы в электронном виде.

Процесс выбора квартир контролировался в оперативном штабе, созданном в административном здании Госагентства жилищного строительства, при участии Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта, компании «AzInTelecom» и представителей СМИ. Во время проведения процедуры фиксировались попытки кибератак, однако благодаря внедренным механизмам защиты Государственной службы специальной связи и информационной безопасности все попытки были успешно предотвращены. Гражданам рекомендуется использовать систему «Льготные квартиры» только в соответствии с законодательством и инструкциями, воздерживаясь от попыток незаконного вмешательства. Механизмы информационной безопасности позволяют оперативно выявлять, нейтрализовать такие попытки и обеспечивать безопасную работу системы.

После завершения этапа выбора представитель Госагентства жилищного строительства наглядно продемонстрировал дополнительные меры безопасности и специальные программные средства, внедренные для предотвращения ускоренного выбора квартир.

В соответствии с «Правилами льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики», выбор квартир в порядке очереди начнется 9 декабря 2025 года в 11:00 и продлится до 12 декабря 2025 года в 11:00.

Отмечается, что в соответствии с правилами каждая выбранная квартира может быть дополнительно выбрана еще двумя лицами в порядке очереди:

«Для этого пользователь в установленное время входит в соответствующий раздел электронного кабинета системы «Льготные квартиры», выбирает способ оплаты, способ выбора квартиры и проект, после чего ищет квартиру. На этапе просмотра квартиры несколько пользователей могут одновременно её просматривать, и первые два, нажавшие кнопку «Подтвердить», смогут выбрать квартиру в порядке очереди. Затем пользователь должен подписать и подать заявку на выбранную квартиру. Если по какой-либо причине квартира не будет получена первым выбранным лицом, она будет предложена первому лицу в очереди, а если и оно откажется – второму лицу».

Отметим, что общественности будет предоставлена статистическая информация о квартирах, выбранных 3 декабря 2025 года.

Поделиться:
483

Актуально

Xроника

Канцлер Германии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Общество

В суде над гражданами Армении завершилось защитительное выступление адвокатов ...

Политика

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Общество

В суде над гражданами Армении завершилось защитительное выступление адвокатов обвиняемых - ФОТО

Попытка кибератаки на систему выбора льготных квартир успешно предотвращена – СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом и учредителем Фонда этнического взаимопонимания США - ФОТО

В Баку маршрутный автобус столкнулся с грузовым TIR - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Внук великого Бюльбюля назначен дирижёром Государственного симфонического оркестра имени У.Гаджибейли

В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

Блогера-азербайджанца избили в прямом эфире - ВИДЕО

Пробка на круге «20 Января» устранена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Словения также бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля

Сегодня, 22:36

Ирландия бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля

Сегодня, 22:34

Решена судьба Израиля на «Евровидении-2026»: EBU принял окончательное решение

Сегодня, 22:25

Нидерланды официально отказались участвовать в «Евровидении 2026»

Сегодня, 22:10

В суде над гражданами Армении завершилось защитительное выступление адвокатов обвиняемых - ФОТО

Сегодня, 21:50

Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний НАТО о нерасширении

Сегодня, 21:30

Попытка кибератаки на систему выбора льготных квартир успешно предотвращена – СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Сегодня, 21:09

Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом и учредителем Фонда этнического взаимопонимания США - ФОТО

Сегодня, 20:43

Канцлер Германии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 20:26

Pantone назвал цвет 2026 года

Сегодня, 20:20

В Баку маршрутный автобус столкнулся с грузовым TIR - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

На суде иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов, заслушаны показания свидетелей

Сегодня, 19:45

Экс-начальника пограничной заставы арестовали за насилие над солдатами

Сегодня, 19:30

В Шамкире микроавтобус опрокинулся в водоканал, 12 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

Сегодня, 19:00

В завезенных в Азербайджан энергетиках обнаружен опасный компонент

Сегодня, 18:45

Путин прилетел в Индию

Сегодня, 18:30

Азербайджанские вина представлены в китайских городах Нанкин и Сиань

Сегодня, 18:15

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный период

Сегодня, 18:10

В Ереване задержали главу канцелярии Эчмиадзина

Сегодня, 17:57
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30