Иран предупредил корабли США, начав учения в Персидском заливе – КСИР

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана предупредил флот США, начав учения в четверг в Персидском заливе. Об этом сообщает со ссылкой на заявление КСИР.

Учения ВМС КСИР пройдут 4-5 декабря в Персидском заливе.

"В ходе учений подразделения ВМС КСИР отправили решительное послание с предупреждением американским кораблям", — говорится в сообщении, опубликованном на новостном портале КСИР.

Отмечается также, что в ходе учений ВМС отработали ведение радиоэлектронной борьбы с использованием передовых отечественных систем обороны, как "Наваб", "Маджид" и "Мейсак". Как пишет КСИР, эти системы с помощью технологии искусственного интеллекта смогли эффективно обнаружить и поразить воздушные и морские цели.

