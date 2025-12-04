К тушению пожаров в Лачине и Кяльбаджаре привлечены вертолеты МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) задействовало вертолеты в тушении пожаров в высокогорной зоне Лачинского и Кяльбаджарского районов.

Как сообщает пресс-служба министерства, к борьбе с огнем привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска, а также два вертолета Авиационного отряда МЧС.

МЧС активные меры по предотвращению расширения площади пожаров, продолжающихся несколько дней.

1news.az