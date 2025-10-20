 Награждена группа работников сферы статистики | 1news.az | Новости
Награждена группа работников сферы статистики

First News Media12:10 - Сегодня
Награждена группа работников сферы статистики

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников, занятых в области статистики в Азербайджане.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

«За плодотворную деятельность в организации статистической работы в Азербайджанской Республике наградить следующих лиц:

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Мамедова Вахаба Фейруз оглу

медалью «Терегги»

Багирова Гусейна Фарамаз оглу

медалью «За отличие на государственной службе»

Ашурова Абдулкерима Шафи оглу

Бабаева Назима Кязым оглу

Аджалова Тогрула Рафиг оглу

Алиева Рауфа Агахан оглу

Гафарова Гейдара Зюльмекан оглу

Гахраманова Эйюба Меджид оглу

Гулиеву Сабину Алигулу гызы

Тахирова Фернада Тахир оглу.», - говорится в документе.

