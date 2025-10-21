В Польше за последние месяцы задержали 55 подозреваемых диверсантов

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали в последние месяцы 55 человек, подозреваемых в деятельности в интересах иностранной разведки, заявил пресс-секретарь координатора спецслужб Яцек Добжиньский, сообщают польские СМИ.

«За последние месяцы сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали в общей сложности 55 человек, которые действовали во вред Польше, действуя в интересах российской разведки», - сказал Добжиньский.

Он подтвердил, что в последние дни сотрудники Агентства внутренней безопасности совместно с другими службами задержали 8 человек.

Ранее о задержании в различных частях страны 8 подозреваемых в подготовке диверсионных актов заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск.

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк раскрыл подробности о готовившихся на территории страны диверсиях.

«Дела, о которых сообщает премьер-министр Дональд Туск, касаются проведения разведки военных объектов и элементов критической инфраструктуры, подготовки средств для осуществления диверсий и непосредственного осуществления атак, - написал Семоняк в соцсетях. - Агентство внутренней безопасности тесно сотрудничает со Службой военной контрразведки, полицией и прокуратурой».

Источник: Интерфакс